Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski vali Rebvar Taha'nın istifasının kabul edilmesinin ardından yeni vali olarak Ağa seçildi. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.
Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa'yı seçti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp