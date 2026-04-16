Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski vali Rebvar Taha'nın istifasının kabul edilmesinin ardından yeni vali olarak Ağa seçildi. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
