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Irak'ta DEAŞ sığınağına hava saldırısı: Tamamen imha edildi

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Irak'ın Kerkük kırsalında, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, DEAŞ'a ait bir sığınağı iki hava saldırısıyla imha etti. Saldırıda sığınaktaki tüm terör örgütü mensuplarının öldürüldüğü bildirildi, ölü sayısı açıklanmadı.

Irak'ın Kerkük kentinin kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait bir sığınağın hava saldırısıyla imha edildiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları örgüte ait sığınağı bombaladı.

Operasyonun terör örgütünün kalıntılarının takibine yönelik istihbarat çalışmalarının devamı kapsamında yapıldığı ifade edilen açıklamada, Kerkük Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Zegetun bölgesinde örgüt mensuplarının bir sığınak içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarıyla belirlenen hedefe iki başarılı hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda sığınağın tamamen imha edildiği ve içeride bulunan tüm terör örgütü mensuplarının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık üç yıl süren çatışmaların ardından 10 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Ancak terör örgütü, ülkenin kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde hücre yapılanmaları üzerinden zaman zaman saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Irak güvenlik güçleri de örgütün kalıntılarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA
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