Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı'nda "Azerbaycan Evi" açıldı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde kültür ve tarihin simgelerinden biri olan tarihi Kayseri Çarşısı'nda "Azerbaycan Evi" açıldı.

Kerkük Kültür Derneği ile Barış Manço Kafe işbirliğiyle düzenlenen açılış etkinliğine Azerbaycan sanatı, kültürü ve tarihiyle ilgilenen çok sayıda vatandaş katıldı.

Kerkük Kültür Derneği Başkanı Şemsettin Küzeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kayseri Çarşısı'nda böyle bir adımın atılmasında katkılarının olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Irak Türkmenleri ile Azerbaycanlılar arasında önemli tarihi, kültürel ve sosyal bağın olduğuna dikkati çeken Küzeci, tarihi bir mekanda bir bölüme "Azerbaycan Evi" isminin verilmesinin iki millet arasındaki bağı daha da güçlendireceğini ifade etti.

Coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da her iki milletin arasında önemli tarihi ve kültürel ortaklıklar olduğunu anlatan Küzeci, bu adımla birlikte Kerkük'ün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Kerkük'ün Azerbaycan ile güçlü bir gönül bağı olduğunu belirten Barış Manço Kafe'nin sahibi Huti Ağa, bu adımla birlikte Türk dünyasının tarih boyunca olduğu gibi şimdi de bir bütün olduğu mesajını vermek istediklerini aktardı.

Azerbaycan'dan Kerkük'e ziyaretlerin açılmasını istediklerini anlatan Ağa, çarşının bu bölümünde Azerbaycan'ın kültür, tarih ve sanatını tanıtacaklarını söyledi.

Azerbaycan Evi, ziyaretçilerini girişindeki dev Azerbaycan haritası ve üç renkli bayrağıyla karşılıyor.

Mekanda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan'ın önemli şairlerinden Fuzuli gibi önemli şahsiyetlerin posterleri sergileniyor.