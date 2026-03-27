Şiddetli ve aralıksız yağışın sürdüğü Irak'ın Kerkük kentinde bir kişi sele kapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde süren şiddetli yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu bir genç kayboldu. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri kaybolan genci bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Irak'ın Kerkük kentinde üç gündür aralıksız süren şiddetli yağışların dereleri taşırması sonucu oluşan sele kapılan bir genç kayboldu.

Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 günden beri aralıksız süren sağanağın sele yol açtığını söyledi.

Veyis, nahiye yakınındaki bir dereden geçmeye çalışan genç bir işçinin derenin taşması sonucu sel sularına kapılarak sürüklendiğini belirtti.

İtfaiye ekipleri ve bölgedeki sivil savunma müdürlüğü ekiplerinin sele kapılarak kaybolan işçiyi aramak için seferber olduğunu belirten Veyis, Kerkük'ten de destek ekiplerin geldiğini aktardı.

Gencin dere yakınlarında bir fabrika işçisi olduğu bilgisini veren Veyis, bulunması için aralıksız arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Veyis, bölgede çok sayıda ev, okul ve kamu kuruluşunun selden olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
