Haberler

Kerkük'teki sel mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi

Kerkük'teki sel mağdurları için yardım kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası sel nedeniyle yerlerinden edilen aileler için yardımcı kampanyası başlatıldı. Gıda, giyim ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığı kampanya ile 70 aileye yardım ulaştırıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde 9 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Yahyava Nahiyesi ve Yarımca Köyü'nde yerlerinden edilenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kerkük'teki sivil toplum örgütleri ve yardım dernekleri tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda, giyim ve acil ihtiyaç malzemeleri onlarca aileye dağıtıldı.

Zunnureyn Yardım Derneği Basın Sorumlusu İyad Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce başlattıkları yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere verildiğini söyledi.

Yardımların ilk etapta selden en çok etkilenen Yahyava Nahiyesi ve Yarımca Köyü sakinlerine verildiğini aktaran Mecid, yardımlardan yaklaşık 70 ailenin faydalandığı bilgisini verdi.

Mecid, yardımların gıda kolisi, yatak, yorgan, soba, battaniye, ayakkabı ve kışlık kıyafetten oluştuğunu bildirdi.

Yardım dağıtımında önceliğin çok çocuklu ve geliri düşük ailelere verildiğine dikkat çeken Mecid, çeşitli yardım kuruluşlarıyla birlikte başlattıkları yardım kampanyalarının devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar

"Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title