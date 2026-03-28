Haberler

Irak'ın Kerkük kentinde sele kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan şiddetli yağışların dereleri taşırması sonucu akıntıya kapılan 23 yaşındaki genç, 48 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonunda cansız bedeni ile bulundu.

Irak'ın Kerkük kentinde bir süredir etkili olan şiddetli yağışların dereleri taşırması sonucu iki gün önce akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede günlerdir etkili olan sağanağın yol açtığı sel felaketi kapsamında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Veyis, yaklaşık 2 gün önce akıntıya kapılarak Leylan nahiyesi yakınlarındaki dereye düşen Muhammed Osman'ın (23), 48 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Yetkili, Leylan İtfaiyesi'ne bağlı kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan naaşın Kerkük Azadi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığını aktardı.

Leylan yakınlarında bir fabrikada işçi olarak çalışan Osman, eve dönerken yakınından geçtiği derenin taşıması sonucu akıntıya kapılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'da patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

