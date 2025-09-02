Kerkük'te İkinci Hurma Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Irak'ın Kerkük kentinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen hurma festivaline, kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1-5 Eylül arasında düzenlenen festivale Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Diyala, Salahaddin ve Basra gibi kentlerden yüzlerce hurma üreticisi katılım gösterdi.

Kent merkezindeki Mall Of Kerkük alışveriş merkezinde düzenlenen ve onlarca hurma türünün sergilendiği festivalde çeşitli sosyal etkinliklere de yer veriliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Organizatörü ve Mall Of Kerkük Pazarlama Müdürü Murat Can, festivalin ilkinin geçen yıl yapıldığını ve bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hurmanın peygamberimizin en sevdiği meyve olduğuna işaret eden Can, hurmanın ayrıca Irak'ın bir kültür mirası olma özelliğini taşıdığını da ifade etti.

Festivalde yer alan stantlarda Irak'ın her köşesinde özenle yetiştirilmiş onlarca tür hurmanın tanıtıldığını belirten Can, "Irak'ta onlarca hurma türü var. Ülkenin geçirdiği savaş ve sorunlar nedeniyle bu sektör ihmal edildi. Biz burada ülkemizde yetişen bu önemli meyveyi yeniden gündemde tutmayı amaçlıyoruz." dedi.

Can, Irak'ta hurma üretiminin yaygın olduğu Diyala, Salahaddin, Bağdat ve Basra kentinden hurma üreticilerinin festivale katıldığını belirtti.

Diyala kentinden festivale katılan hurma üreticisi İd Muhammed, festivale beş ayrı hurma türüyle katıldığını ifade etti.

Ziyaretçilerin ilgisinin büyük olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini aktaran Muhammed, yaklaşık 3 bin paket hurmayla festivale katıldıklarını aktardı.

Kerküklü Ahmet Abu İnci, bu tür festivallerin Kerkük'te yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Festivalde her çeşit hurmayı bulmanın mümkün olduğunu belirten Abu İnci, Irak'ta yetişen diğer meyvelerin de bu tür festivaller düzenlenerek tanıtılmasını istedi.