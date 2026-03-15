Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı yapıldı
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında karargahın silah deposu hedef alındı. Saldırı sırasında patlamalar yaşanırken, can kaybı olmadığı bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, saldırının Beşir nahiyesindeki Haşdi Şabi'nin 61. Alay Komutanlığı karargahındaki silah deposuna yönelik yapıldı.
Saldırı sırasında karargahta art arda patlamalar olurken can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb