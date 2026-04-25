Kerkük'te Dünya Kitap Okuma ve Telif Hakları Günü dolayısıyla kitap fuarı açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Dünya Kitap Okuma ve Telif Hakları Günü dolayısıyla dördüncü kitap fuarı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan stantlarda Türkçe başta olmak üzere 5 dilde kitapların sergilendiği fuarın 23-25 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan fuar organizatörü ve yazar Emced Şılah, Kerkük'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuara yoğun ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kitap fuarında Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe kitapların yer aldığını belirten Şılah, fuara Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yayınevinin katıldığını ifade etti.

Şılah, fuarda çeşitli alanlarda yayımlanan binin üzerinde kitabın sergilendiğini kaydetti.