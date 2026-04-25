Kerkük'te Dünya Kitap Okuma ve Telif Hakları Günü dolayısıyla kitap fuarı açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Dünya Kitap Okuma ve Telif Hakları Günü dolayısıyla dördüncü kitap fuarı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan stantlarda Türkçe başta olmak üzere 5 dilde kitapların sergilendiği fuarın 23-25 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan fuar organizatörü ve yazar Emced Şılah, Kerkük'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuara yoğun ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kitap fuarında Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe kitapların yer aldığını belirten Şılah, fuara Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yayınevinin katıldığını ifade etti.

Şılah, fuarda çeşitli alanlarda yayımlanan binin üzerinde kitabın sergilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

