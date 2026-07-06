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Terör örgütü DEAŞ'a Kerkük'te düzenlenen operasyon sırasında bir Irak askeri hayatını kaybetti

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Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ'a düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada bir Irak askeri öldü. 2017'de zafer ilan edilmesine rağmen örgütün kırsal saldırıları devam ediyor.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda bir Irak askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Irak Ordusu Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, kentin kuzeyindeki Altunköprü kasabası yakınında terör örgütü DEAŞ'a operasyon başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kasaba yakınındaki Kara Salim bölgesindeki operasyonda çıkan çatışmada Terörle Mücadele Birimi mensubu Hasan Zıgayir'in teröristler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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