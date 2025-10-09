Haberler

Kerkük'te 50 Bin Ağaçlandırma Projesi Başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde ağaçlandırma kampanyasıyla 50 bin ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Kampanya, hava kalitesini artırmak ve çevreye katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmekte.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, Kerkük'te ilk kez böyle kapsamlı bir ağaçlandırma kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Çalışmanın Kerkük kent merkezinin yanı sıra bazı ilçe, kasaba ve köyleri de kapsayacağını aktaran Ani, kampanyada yaklaşık 50 bin ağacın toprakla buluşturulacağını paylaştı.

Söz konusu kampanyanın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin "Büyük Irak ağaçlandırması" kapsamında yapıldığına dikkati çeken Ani, Havice ve Dibis ilçelerinin yanında Altunköprü ve Karaincir kasabasında çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Kampanyanın çevre yollarını da kapsayacağını, bu çerçevede ilk etapta Kerkük-Bağdat kara yolunun yaklaşık 22 kilometresinin ağaçlandırılacağını aktaran Ani, bu kampanyanın çevreye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kerkük Büyükşehir Belediyesi Ağaçlandırma Bölümü Sorumlusu Muhammet Suat da ilk etapta Kerkük - Bağdat kara yolunda bin 500 ağacın dikileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
