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Kerkük'te 4. Geleneksel Nar Festivali yaklaşık 42 ton narla başladı

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Kerkük'te 4. Geleneksel Nar Festivali yaklaşık 42 ton narla başladı
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Kerkük'te 4. Geleneksel Nar Festivali, yaklaşık bir hafta sürecek şekilde Baba Gürgür Parkı'nda başladı. Çiftçilerin yaklaşık 42 ton narla katıldığı festivalde nar suyu ve nar pekmezi sergileniyor; Halepçeli çiftçiler 20 ton narla yer alıyor ve etkinlik 3 Kasım'a kadar sürecek.

Irak'ın Kerkük kentinde, yaklaşık bir hafta sürecek 4. Geleneksel Nar Festivali başladı.

Kerkük kent merkezindeki Aden semtinde bulunan Baba Gürgür Parkı, çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Festival organizatörü İbrahim Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nar Festivali'ne ilginin büyük olduğunu söyledi.

Bu ve benzeri çalışmaların amacının yerel üretime önem vermek ve yerel üretimi genişletmek olduğuna dikkati çeken Halil, Kerküklü çiftçilere de destek olmak istediklerini aktardı.

Festivalde nar çeşitlerinin yanında nar suyu ve nar pekmezinin de sergilendiğini belirten Halil, çiftçilerin bu festivale yaklaşık 42 ton narla katıldıklarını aktardı.

Kerküklü Abdullah el-Amiri de her yıl Kerkük'te bu tür festivallerin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Amiri, özellikle yerel üretime önem vermeyi ve çiftçileri teşvik etmeyi hedeflediği için bu tür çalışmaların ülkenin dört bir yanında yapılmasını istedi.

Süleymaniye kentine bağlı Halepçe ilçesinden festivale katılan Azad Muhammed, burada bulunmaktan ve kendi üretimleri olan Halepçe narını sergilemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Halepçeli çiftçilerin festivale 20 ton narla katıldığını belirten Muhammed, ürünlerinin Irak'ın yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da ulaşmasını istediklerini söyledi.

Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festival, 3 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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