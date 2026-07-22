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Kerkük'te "2. Türkmen Dolma Festivali" düzenlendi

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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen mutfağının simge lezzetlerinden Kerkük dolmasını tanıtmak ve geleneksel yemek kültürünü yaşatmak amacıyla 2. Türkmen Dolma Festivali düzenlendi. Kadın şeflerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, onlarca çeşit geleneksel Türkmen yemeği ziyaretçilere sunuldu.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen mutfağının simge lezzetlerinden Kerkük dolmasını tanıtmak ve geleneksel yemek kültürünü yaşatmak amacıyla "2. Türkmen Dolma Festivali" düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivalde, yöresel Türkmen dolmasının yanı sıra onlarca geleneksel Türkmen yemeği ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale katılan onlarca Kerküklü kadın, hazırladıkları dolmaları ziyaretçilere ikram etti.

Festival Organizatörü Kuteybe İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri Türkmen Dolma Festivali'nin amacının Kerkük mutfağını, özellikle de kentin simgesi haline gelen Kerkük dolmasını tanıtmak olduğunu söyledi.

Kadın şeflerden festivale yoğun ilgi

Kadın şeflerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirten İbrahim, katılımın beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kerkük dolmasının en önemli özelliğinin tek bir sebzeyle hazırlanmaması olduğunu dile getiren İbrahim, biber, patlıcan, soğan, kabak ve domates gibi çeşitli sebzeler içerdiğini aktardı.

Festivale katılan Şef Müna Ahmet, Kerkük dolmasını en iyi şekilde tanıtmak için organizasyonda yer aldığını belirterek, burada olmaktan ve Türkmen mutfağının en önemli lezzetlerinden birini tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üniversite öğrencisi olduğunu ve gastronomi festivallerine düzenli olarak katıldığını ifade eden Ahmet, bu etkinliğe de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine katıldığını söyledi.

Yemek işletmecisi Şef Sara Sabah da Kerkük'te bu tür organizasyonların düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Uzun yıllardır kendi işletmesinde meşhur Kerkük Türkmen dolmasını hazırladığını belirten Sabah, festivalde dolmanın yanı sıra Kerkük mutfağına özgü çeşitli lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

Sabah, ziyaretçilerin en fazla biber dolmasına ilgi gösterdiğini ifade etti.

Onlarca çeşit yemek arasında seçim yapmakta zorlanıyorlar

Festivali duyar duymaz ailesiyle birlikte etkinliğe geldiğini söyleyen Meral Muvaffak ise onlarca çeşit yemek arasında seçim yapmakta zorlandığını vurguladı.

Festivale katılan girişimci kadınları tebrik eden Muvaffak, her birinin hazırladığı ürünün ayrı bir lezzet taşıdığına işaret etti.

Nur Sefa Kasapoğlu ise organizasyonda emeği geçenleri kutlayarak, festivale ailesiyle birlikte katıldığını ifade etti.

Kasapoğlu, sergilenen her yemeğin kendine özgü bir lezzeti olduğunu belirterek, Kerkük'ün zengin yemek kültürü ve mutfak geleneğini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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