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Kerkük'te 67 Yıl Önce Katledilen Türkmenler Anıldı

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Irak'ın Kerkük kentinde, 67 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için ITC tarafından anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan ITC Başkanı, Türkmenlerin topraklarına bağlılığını vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde, 67 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Kerkük'te bir toplantı salonunda düzenlenen anma törenine, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türkmen siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan ITC Başkanı Ağa, ülkelerine, bayraklarına ve topraklarına çok bağlı olmalarına rağmen Türkmenlerin son yüz yılda katliamlara ve zorunlu göçe maruz kaldıklarını söyledi.

Türkmenlerin en çok müteakip hükümetler ve yönetimler tarafından göz ardı edildiklerini aktaran Ağa, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı'nda hayatını kaybedenleri minnetle yad ettiklerini bildirdi.

Tüm bu olup bitenlere rağmen Türkmenlerin Irak'a bağlı kaldıklarını ve bu topraklara ihanet etmediklerini vurgulayan Ağa, şöyle devam etti:

"Türkmenler Irak Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1921'den bugüne kadar ülkenin toprak bütünlüğünü korumasının bedelini ödüyor. Türkmenler tarih boyunca topraklarına sadık olan bir millettir."

Bugün Türkmenlere yapılan haksızlıkların daha önce yapılan katliamların devamı olduğunu aktaran Ağa, Türkmenlerin her şeye rağmen memleketlerine bağlı kalacağını belirtti.

"Türkmenler ecdattan kalan gelenek, görenekleriyle, bayrak ve toprağına sahip çıkarak nasıl ayakta kaldıysa yine aynı şekilde bunu sürdürecek." diyen Ağa, Türkmenler için memleketin kutsal olduğunu ifade etti.

Törenin ardından Kerkük kent merkezindeki Ahmet Ağa semtinde bulunan Türkmen Şehitler mezarlığındaki şehitler anıtına çelenk bırakıldı ve dualar edildi.

14 Temmuz Kerkük Katliamı

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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