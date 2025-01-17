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Kerkük'te 100 Mezarlık Taşı Tahrip Edildi

Kerkük'te 100 Mezarlık Taşı Tahrip Edildi
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Irak'ın Kerkük kentinde farklı semtlerde yer alan mezarlıklarda, Osmanlı dönemine ait mezar taşları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 mezar taşı tahrip edildi. Saldırıların kimler tarafından yapıldığı henüz belirlenmedi.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli semtlerinde, aralarında Osmanlı dönemine ait mezarlığın da olduğu 4 ayrı mezarlıkta 100 mezarın taşları tahrip edildi.

Kerkük'teki Musalla Mezarlığında görevli olan Necim Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün çeşitli semtlerindeki mezarlıklarda onlarca mezar taşına saldırı yapıldığını söyledi.

Haşim, Musalla, Talimtepe, Ahmetağa ve Kerkük Organize Sanayi yakınındaki mezarlıklarda 10 gün içerisinde yaklaşık 100 mezarın taşının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildiğini ifade etti.

Talimtepe Mezarlığındaki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının da kırıldığını belirten Haşim, bunların günümüze kalan son mezarlar olduğunu hatırlattı.

Bu çirkin saldırıların sadece Kerkük'te yapılmadığı bilgisini veren Haşim, Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesi ve Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki mezarlıklara da yapıldığını anlattı.

Saldırıları güvenlik güçlerine bildirdiğini aktaran Haşim, polis güçlerinin mezar taşlarına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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