Haberler

Eski Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kızım, Karıştığı Kaza Nedeni ile Bir Süredir Cezaevinde Bulunuyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in karıştığı trafik kazası nedeniyle cezaevinde olduğunu duyurdu. Kınık, medyada çarpıtılan haberler olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in karıştığı kaza nedeni ile çarptırıldığı cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde olduğunu duyurdu.

Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu."

Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun."

Kaynak: ANKA
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNursel Öner:

Ölen çocuk var, bu tür kazalarda cezalar yeterli gelmiyor gerçekten. Daha ağır cezalarla insanlar dikkatli olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı