Kepez Muhtarları, Belediye Başkan Vekili ile Buluştu
Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda düzenlenen buluşmada Kepez Belediye Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar ile bir araya geldi. Muhtarlar, mahallelerine ilişkin taleplerini Yıldırımlar'a iletti ve Yıldırımlar da Kepez için çalışacaklarını belirtti. Muhtarların talepleri not alınarak gerekli hizmetlerin en kısa sürede yapılacağı kaydedildi.
Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.
Kepez Muhtarlar Derneğince düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar da katıldı.
Buluşmada, muhtarlar mahallelerine ilişkin taleplerini Yıldırımlar'a iletti.
Yıldırımlar, Kepez için çok çalışacaklarını belirtti.
Yıldırımlar, muhtarların taleplerini not ederek gerekli hizmetlerin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.