Kepez'de Kurban Bayramı'nda 114 acil vaka ve 144 ihbar değerlendirildi

Kepez'de Kurban Bayramı'nda 114 acil vaka ve 144 ihbar değerlendirildi
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Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince 144 ihbarı değerlendirerek, 114 vakaya acil müdahale etti.

Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince 144 ihbarı değerlendirerek, 114 vakaya acil müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki vatandaşın huzur ve güvenliği için yoğun mesai yaptı.

Kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalara, kurban kesim alanlarında hazır bekleyen belediye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edildi.

Zabıta ekipleri de gelen ihbarları değerlendirdi.

İlçe Belediye Başkan Mesut Kocagöz, bayram süresince çalışmalara katılan belediye personeline teşekkür ederek, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm birimlerinin özverili çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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