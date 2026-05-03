Haberler

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Genç Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Genç Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uşak'taki final karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor'u 33-29 mağlup eden Kepez'in genç sporcuları, 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda namağlup zirveye ulaştı.

Antrenör Sertan Sarpaş bu başarının uzun süredir verdikleri emeğin ve disiplinli çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek, "Kızlarımız sahada yine yürekleriyle oynadı. Her maçta mücadeleyi bırakmayan, son ana kadar inanan bir takım olduk. Kepez'e bir kez daha büyük bir gurur yaşattıkları için sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti

2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşine küfür etti
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

İnsansı robot kontrolden çıktı festivalde büyük korku yaşandı