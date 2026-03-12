Kepez Belediyesi personellerine işitme sağlığı eğitimi verildi

Kepez Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik "işitme sağlığı eğitimi" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamındaki eğitimde, yaş almayla ortaya çıkan işitme kayıpları, denge problemleri ve iletişim güçlükleri ele alındı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mesut Çoban, "Sağlığın Sessiz Sinyalleri, Kulak, Burun, Boğaz Ne Anlatıyor?" başlıklı konuşmasında, duyma problemi yaşayan bireylerle doğru iletişim kurmanın önemini ve bu bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabilmeleri için uygulanabilecek iletişim yöntemlerini anlattı.

Ayrıca programda, yüksek sese maruz kalan personelin işitme sağlığını koruyabilmesi için alınması gereken önlemler, denge ve baş dönmesi gibi kulak kaynaklı sağlık sorunlarının günlük yaşam üzerindeki etkileri ve bu tür durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerle, çalışanların kendi sağlıklarını korumalarına katkı sağlanması ve engelli bireylerle kurulan iletişimin daha sağlıklı ve doğru bir zemine oturtulması amaçlanıyor.