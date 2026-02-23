Haberler

Kepez Belediyesinden sezonluk çalışan işçilere daimi iş imkanı

Güncelleme:
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Fen İşleri Müdürlüğü'nde sezonluk çalışan işçilere daimi iş müjdesi vererek, emekçilerin katkılarını takdir etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Fen İşleri Müdürlüğü'nde sezonluk çalışan işçilere daimi iş müjdesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'nde sezonluk görev yapan işçiler, Kocagöz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette işçilere daimi iş müjdesi veren Kocagöz, "Biz her zaman işçiden ve emekçiden yanayız. Bu süreçte çalışma azminize, üstün gayretinize hep beraber şahit olduk. Kepezimizde taş üstüne taş koyan her arkadaşımız bizim için çok kıymetlidir. Sizlerin alın teri ve emeği ile Kepez'in geleceğini hazırlıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından işçiler, Başkan Kocagöz'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

