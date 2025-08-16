Kepçe Operatörü Yangın Ortasında Hayvanları Kurtarmak İçin Alevlere Daldı

Kepçe Operatörü Yangın Ortasında Hayvanları Kurtarmak İçin Alevlere Daldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale eden bir kepçe operatörü, hayvanların yanmasını görünce alevlerin arasına girerek kurtarma çabalarına başladı. Yangın 17 saatte kontrol altına alındı.

HAYVANLARIN YANDIĞINI GÖRÜNCE ALEVLERİN ARASINA DALDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 kırsal mahallede çıkan ve 17 saatte kontrol altına alınan örtü yangınına müdahale eden bir kepçe operatörünün hayvanların yandığını görünce alevlerin arasına daldığı ortaya çıktı. Kepçe operatörü, kendisini arayan arkadaşını da bulunduğu bölgeye gelmemeleri konusunda uyardığı görüşmenin görüntülerinde, "Mehmet, sen orada bekle. Ben ateşin içindeyim. Hayvanlar yanıyor, kuşlar yanıyor. Sen orada bekle, ben kepçeyle halledeceğim. Tehlikelidir, sen gelme buraya. Ben burayı hallederim, siz başka yere bakın" dediği duyuluyor.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.