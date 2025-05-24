Kep Giyen Öğrenciler, 6 Şubat Depremlerindeki Arkadaşlarını Unutmadı

Kep Giyen Öğrenciler, 6 Şubat Depremlerindeki Arkadaşlarını Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kep Giyen Öğrenciler, 6 Şubat Depremlerindeki Arkadaşlarını Unutmadı
Haber Videosu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden arkadaşları Begüm Sarıyıldız'ı anmak için onun fotoğrafını diplomalarının önüne koydu. Arkadaşları, kaybettikleri arkadaşlarını kalplerinde yaşatacaklarını belirtti.

Kep atan öğrenciler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden arkadaşlarını unutmadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden sınıf arkadaşları Begüm Sarıyıldız'ı unutmadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde kezuniyet töreni düzenlendi. Kahramanmaraş'taki evinde ailesiyle birlikte 6 Şubat depremlerinde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Begüm Sarıyıldız da törende unutulmadı. Arkadaşlarını unutmayan öğrenciler, Begüm Sarıyıldız'ın fotoğrafını diplomaların önüne koydu.

"O da şu an bizimle mezun oluyor"

Begüm Sarıyıldız'ın en yakın arkadaşı olan 24 yaşındaki Elif Temel, "Bugün mezun oluyoruz ama bir eksik mezun oluyoruz. 6 Şubat depremlerinde hepimizin yakın arkadaşı olan Begüm Sarıyıldız'ı ailesi ile birlikte maalesef enkazın altında kaybettik. Hem bizim hem ülkemiz için zor bir süreçti. Umarım bir daha böyle zor zamanlar yaşamayız. O da şu an bizimle mezun oluyor. Hep kalbimizde yaşayacak. Kahramanmaraş'ta yaşıyordu, sabah saat dört sıralarında ailesi ile birlikte enkazdan çıkamadılar. Onun saf temiz enerjisi hemen hissediliyordu ve içimize işliyordu. İlk haber aldığımızda çok üzüldük. Tüm kaybettiklerimiz bizimle beraber yaşayacak. Biz de bunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Bahçede top oynayan çocuk, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.