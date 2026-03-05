Kenya'da polis, insan kaçakçılarına yönelik operasyonda 70 kişiyi kurtardı
Kenya polisi, Nairobi'de insan kaçakçıları tarafından alıkonulan 70 yabancı uyrukluyu kurtardı. Operasyonda 66 Etiyopyalı ve 4 Eritreli serbest bırakıldı, bir Kenyalı gözaltına alındı.
Kenya polisi, insan kaçakçıları tarafından Nairobi'de bir evde alıkonulan, çoğu Etiyopyalı 70 yabancı uyrukluyu kurtardığını duyurdu.
Kenya polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Ruai bölgesindeki bir evde alıkonulan 66 Etiyopyalı ile 4 Eritrelinin kurtarıldığını bildirdi.
Olayla bağlantılı bir Kenyalının insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram