Haberler

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 50'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği, 9 kişinin kayıp olduğu ve 17 ilde 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı bildirildi.

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği, 9 kişinin kayıp olduğu ve 17 ilde 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı sellere ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların çok sayıda bölgede taşkınlara yol açtığı belirtildi.

Sellerde ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği ve 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 17 ilin etkilendiği ve 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerin başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Narok gibi bazı bölgelerde ciddi hasarlara yol açtığı, çok sayıda evin, tarım arazisinin ve altyapının zarar gördüğü bildirildi.

Bazı yol ve köprülerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşmakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, selin elektrik altyapısı ile su hatlarında hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerinin aksadığı belirtildi.

Açıklamada, tarım arazileri ile bazı pazar yerlerinin de selden zarar gördüğü aktarıldı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği