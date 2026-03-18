Kenya'daki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 71'e Yükseldi

NAİROBİ, 18 Mart (Xinhua) -- Kenya'da kısa süre önce meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Kenya polisi salı günü yaptığı açıklamada, can kayıplarının yarısından fazlasının, sel sularının yeterli şekilde tahliye edilemediği, nehirlerin tıkandığı ve imar yönetmeliklerinin güçlü şekilde uygulanmadığı başkent Nairobi'nin bazı bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Michael Muchiri Nyaga başkentte yaptığı açıklamada, "Toplam can kaybı sayısı, 5 yeni ölümün kayda geçmesiyle 71'e yükseldi. 36 kişinin hayatını kaybettiği Nairobi, en ağır etkilenen bölge olmaya devam ediyor" dedi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller, yolların kapanmasına, maddi hasara, yerinden edilmelere ve etkilenen topluluklar arasında sıkıntılara neden oldu.

