Haberler

Kenya'daki yatılı kız okulu yangınıyla ilgili 8 öğrenci gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya'nın Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 öğrenci yaralandı. Soruşturmada yangının kundaklama olabileceği belirtilirken, 8 kız öğrenci gözaltına alındı.

Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda dün 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili 8 öğrenci gözaltına alındı.

Kenya Suç Soruşturma Dairesinden (DCI) yapılan açıklamada, ülkenin Nakuru kentindeki yatılı okuldaki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.

Yangına ilişkin 8 öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, öğrenciler, öğretmenler ve diğer tanıklarla kapsamlı görüşmeler yapıldığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

İlk incelemelerde 8 kız öğrencinin yangının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı "şüpheli kişiler" olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu öğrencilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın cinayet masası dedektifleri, olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanları, istihbarat görevlileri ve DNA uzmanlarından oluşan özel ekip tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda dün gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirirken, 79 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Marmaris’te batan tur teknesinin suya gömülme anları ortaya çıktı

Kameralar kayıttaydı: Tur teknesinin batışı saniye saniye kaydedildi

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü

Arazi kavgası değil meydan muharebesi! İlçe resmen savaş alanına döndü
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor