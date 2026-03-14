Kenya'yı Etkisi Altına Alan Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 62'ye Yükseldi

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. 10.000'den fazla evin olumsuz etkilendiği felakette, yerinden edilen birçok kişi güvenli bölgelere sığındı. Hükümet, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

NAİROBİ, 14 Mart (Xinhua) -- Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İçişleri ve Ulusal İdare Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre sellerde 46 erkek, 8 kadın ve 8 çocuk yaşamını yitirdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayımlanan son açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu Nairobi'de 33, Doğu bölgesinde 17, Rift Vadisi bölgesinde ise 7 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

10.000'den fazla evin olumsuz etkilendiği seller nedeniyle yerinden edilen 4.845 kişinin daha güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller, yolların kapanmasına, maddi hasara, yerinden edilmelere ve etkilenen topluluklar arasında sıkıntılara neden oldu.

Trajik can kayıplarının yanı sıra altyapıda ve geçim kaynaklarında da önemli hasarların yaşandığı bildirildi.

Şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunan Kenya Meteoroloji Dairesi, başka can kaybı yaşanmaması için vatandaşlara son derece dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
