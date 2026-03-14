Kenya'daki seller nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye çıktı

PORT Kenya'daki şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye ulaştı. Başkent Nairobi'de en fazla can kaybı meydana gelirken, sel, 17 vilayette binlerce aileyi yerinden etti.

Yerel basındaki haberlere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı belirtildi.

Bundan dolayı 46'sı erkek, 8'i kadın ve 8'i çocuk olmak üzere 62 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, en fazla can kaybının başkent Nairobi'de kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kaybındaki artışın arama kurtarma ekiplerinin etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmesi ve yıkımın boyutunun daha net ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

6 Mart'ta başlayan sel felaketinin, ülke genelinde 17 vilayette binlerce ailenin yerinden edilmesine yol açtığına vurgu yapılan açıklamada, sel felaketinin birçok bölgede temel hizmetleri aksattığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Çanlar onlar için çalıyor! Sadettin Saran iki ismi toplantıya çağırdı

Çanlar onlar için çalıyor! İki ismi hesap sormaya çağırdı
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı

Masaya oturmasıyla kalkması bir oldu
Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü

Zelenski, Pehlevi ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici