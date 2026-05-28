Kenya'da kız yatılı okulunda çıkan yangında 10 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'nın kuzeybatısındaki Nakuru kentinde bir kız yatılı okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 10 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Ndanyi, yangında 10 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Yangının öğrencilerin uyuduğu saatlerde çıktığına dikkati çeken Ndanyi, binada hızla yayıldığını ve okul kampüsünde paniğe yol açtığını ifade etti.

Ndanyi, trajediden etkilenen tüm öğrencilerin durumunu tespit etmeye çalıştıklarını, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
