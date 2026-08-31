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Nairobi Havalimanı'nda Grev Uçuşları Aksattı

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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda hava trafik kontrolörleri ve çalışanların greve başlaması nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı. Sendika, ödenmeyen ücretler ve çalışma koşullarını gerekçe gösterirken, yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Görüşmelerden sonuç alınamayınca tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda, hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının yeniden greve başlaması nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Kenya yerel medyasına yansıyan haberlere göre, Kenya Havacılık İşçileri Sendikası, grevin ödenmeyen ücretler, iş güvencesi ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar nedeniyle başlatıldığını bildirdi.

Hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının grevinin, Kenya hükümetinin müdahalesiyle geçici olarak sona eren önceki iş anlaşmazlığının ardından yeniden başladığı belirtildi.

Kenya Havalimanları Kurumu, grevin yol açtığı aksaklıkların en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Havalimanına gelen yolcular, uçuş saatlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sendika ile hükümet yetkilileri arasında pazar günü yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine tarafların bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Şubat ayında da grev nedeniyle uçuşlar aksamıştı

Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda havalimanı çalışanlarının şubat ayında başlattığı grev, ülke genelinde iç ve dış hat uçuşlarında 4 saate varan gecikmelere yol açmıştı.

Kenya Hava Yolu Pilotları Birliği, Kenya Havacılık İşçileri Sendikası üyelerinin sürdürdüğü eylemin hava trafik kontrol hizmetleri dahil birçok kritik operasyonu etkilediğini bildirmişti.

Grev nedeniyle uçuşlarda gecikmeler, yön değiştirmeler ve iptaller yaşanırken, Kenya Hava Yolları da hava trafik kontrol hizmetlerindeki aksama nedeniyle yüzlerce yolcunun havalimanında mahsur kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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