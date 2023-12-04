Kenya'da bir kadın 8 aylık bebeğini feribottan denize attı
Kenya'da bir kadının 8 aylık bebeğini feribottan denize attığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Bebeğin çevredekiler tarafından kurtarıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.
Citizen televizyonun haberine göre, dün Mombasa kentinde rıhtımda bekleyen bir feribotta bulunan kadının, 8 aylık bebeğini denize attığı ileri sürüldü.
GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin çevredekilerce kurtarılması sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Görgü şahitlerinin, kadının bebeği kasten denize attığını öne sürmesi sonrası polis ekiplerince yakalanan kadın gözaltına alındı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Kenya Kızılhaç merkezinde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.