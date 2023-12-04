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Kenya'da bir kadın 8 aylık bebeğini feribottan denize attı

4 Aralık 2023 13:45 Son Güncelleme: 14:20 Abone Ol

Kenya'da bir kadının 8 aylık bebeğini feribottan denize attığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Bebeğin çevredekiler tarafından kurtarıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.