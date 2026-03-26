Kenya'da 32 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu
Kenya'nın Kericho eyaletinde, aralarında çocukların da bulunduğu 32 cesedin gömülü olduğu bir toplu mezar bulundu. Polis, gizli gömü yeri ihbarı üzerine soruşturma başlatırken, cesetlerin hastanelerden veya morglardan gelmiş olabileceği düşünülüyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kericho'da polis yetkililerinin hafta sonu gizli bir gömü yeri ihbarı almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Başlangıçta 14 cesedin yer aldığı değerlendirilen bölgede, 32 ceset bulundu. 7 yetişkin ve 25 çocuğun cesetlerinin çuvallara konulduğu tespit edildi.
Yetkililer, çocuk cesetlerinin arasında yenidoğanların da yer aldığını aktardı.
İlk bulgular, bazı cesetlerin hastanelerden veya morglardan gelmiş olabileceğini gösterdi.