Kenya'da 2,5 Milyon Yıllık Taş Aletler Bulundu

Kenya'da yapılan arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2,5 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulundu. Keşfin, o dönemde yaşamış erken insan türlerinin (hominin) icat ve üretim yeteneğine sahip olduğunu gösterdiği belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Turkana Gölü yakınlarında bulunan Namorotukunan Arkeoloji Sahası'nda 10 yıl süren kazı çalışmaları kapsamında araştırmacılar, yontularak şekillendirilmiş taşlardan oluşan 1300'den fazla alet keşfetti.

Bilim insanlarına göre, geçmişi yaklaşık 2,75 ila 2,44 milyon yıl öncesine uzanan taş aletler, insanlık tarihinin bilinen ilk taş alet yapım tekniği olan Oldowan geleneğinin şimdiye kadar bilinen en eski örnekleri arasında yer alıyor.

Taş aletlerin, aynı dönemde yaşamış erken insan türlerinin icat etme ve üretme becerisine sahip olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Aletlerin, "İsviçre çakısı" benzeri çok amaçlı araç işlevi gördüğüne, çevresel değişimlere ve sert iklim koşullarına karşı uyum yeteneğini artırdığına işaret edildi.

Araştırma ekibinden Dr. Dan Palcu Rolier, taş aletlerin olağanüstü bir ustalıkla yapıldığını belirterek, "Gerçekten inanılmaz bir işçilik düzeyiyle karşı karşıyayız. Bu insanlar son derece dikkatli gözlemcilerdi. En uygun taşları nasıl seçeceklerini biliyorlardı. Bazı aletler, o kadar keskin ki elimizi kesebiliriz." ifadesini kullandı.

Araştırma sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.