Kentucky'de Kargo Uçağı Kazasında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

NEW YORK, 8 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarında salı günü meydana gelen kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yerel basının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, kazada ölenler arasında bir çocuk da bulunuyor.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, UPS kargo uçağının kalkış sırasında sol kanadından "büyük bir alev" çıktıktan sonra sol motorunun koptuğunu bildirdi.

Ölenler arasında bir çocuk da bulunuyor. Perşembe günü itibarıyla kayıp olan 9 kişinin kaza mahallinin yakınlarında olduğu düşünülüyor.

Kurulun soruşturma ekibi, çarşamba günü kaza mahallinde uçağın "kara kutularını", yani kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını buldu ve perşembe günü "motorun ana bileşenini" tespit etti.

Kuruldan yapılan açıklamada uçağın, kaza günü bakım gerektirmediği, ancak 6 hafta boyunca San Antonio'da bulunduğu belirtildi. Kurum, bu süre zarfında yapılan tüm bakım işlemlerinin ayrıntılı olarak inceleneceğini bildirdi.