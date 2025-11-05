ABD'de kargo uçağı düştü! En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan sonra düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Kentucky Valisi Andy Beshear "Hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir" açıklamasında bulundu.
- ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı düştü ve en az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
- UPS kargo şirketine ait MD-11 tipi uçak, Louisville'deki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra düştü.
- Uçağın düşme nedeni araştırılıyor.
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
"SAYI ARTABİLİR"
Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirterek, "Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de şehirdeki tüm acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve kazadan sonra meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.
DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.