Haberler

Esenyurt'ta kentsel dönüşüme giren binadan kapı ve pencerelerin çalındığı anlar kamerada

Esenyurt'ta kentsel dönüşüme giren binadan kapı ve pencerelerin çalındığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya giren iki kişi, dairelerin kapı ve pencerelerini çalarak ortadan kayboldular. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ESENYURT'ta kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan 3 katlı binaya giren iki kişi, kapı ve pencereleri çaldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1205. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılma kararı alınarak bir süre önce boşaltıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan binaya giren kapüşonlu iki kişi, ellerindeki pense ve çekiç ile dairelerin kapı ve pencerelerini sökmeye başladı. Kendilerini izleyen olup olmadığını aralıklarla kontrol eden şüpheliler, söktükleri eşyaları binanın bir bölümüne istifledikten sonra taşıyabildikleri kadarını alarak sokaktan ayrıldı. O anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı