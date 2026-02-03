Esenyurt'ta kentsel dönüşüme giren binadan kapı ve pencerelerin çalındığı anlar kamerada

ESENYURT'ta kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan 3 katlı binaya giren iki kişi, kapı ve pencereleri çaldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1205. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılma kararı alınarak bir süre önce boşaltıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan binaya giren kapüşonlu iki kişi, ellerindeki pense ve çekiç ile dairelerin kapı ve pencerelerini sökmeye başladı. Kendilerini izleyen olup olmadığını aralıklarla kontrol eden şüpheliler, söktükleri eşyaları binanın bir bölümüne istifledikten sonra taşıyabildikleri kadarını alarak sokaktan ayrıldı. O anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.