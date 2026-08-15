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Beylikdağı Kent Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Beylikdağı Kent Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Beylikdağı Kent Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan arazözlerle, havadan da helikopterle müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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