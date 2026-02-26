Haberler

Genel-İş'ten Karşıyaka Belediyesinde işçilerinin görev tanımları dışında çalıştırılmak istendiği iddiası

Genel-İş'ten Karşıyaka Belediyesinde işçilerinin görev tanımları dışında çalıştırılmak istendiği iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Disk Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının düzensiz ödenmesine ve görev tanımları dışında farklı yerlere gönderilmesine karşı çıkarak hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Disk Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında, farklı tesis ve işletmelere gönderilmelerine yönelik yer değişiklikleri yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Şube yönetim kurulundan yapılan açıklamada, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarını uzun süredir düzensiz ve taksitler halinde aldığı belirtildi.

İşçilerin 7 aylık maaşlarının ödenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maaş yerine haftalık 5-6 bin lira arasında parça parça ödemeler yapılmakta, işçiler adeta geçim mücadelesine mahkum edilmektedir. Yaşanan bu ağır mağduriyet ortadayken şimdi de yeni bir uygulama devreye sokulmak istenmektedir. Belediye yönetimi tarafından Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında, farklı tesis ve işletmelere gönderilmesine yönelik yer değişiklikleri yapılmaya çalışılmaktadır. Kent A.Ş. tesisleri dışında çalışan emekçilerin kafe ve restoranlarda görevlendirilmek istenmesi teknik personelin ve masa başında görev yapan çalışanların uzmanlık alanları dışında çalıştırılmaya zorlanması kabul edilemez."

Açıklamada hukuki hakların kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba