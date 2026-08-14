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Kennedy Merkezi Yönetim Kurulu, Trump'ın Adını Binaya Yazdırma Kararı Aldı

Kennedy Merkezi Yönetim Kurulu, Trump'ın Adını Binaya Yazdırma Kararı Aldı
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John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi Yönetim Kurulu, federal mahkemenin aksi kararına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adını ana tabelanın altına yazdırma kararı aldı. Yazıda 'Başkan Donald J. Trump Tarafından Restore Edilmiş ve Yenilenmiştir' ifadesinin yer alacağı belirtildi. Ayrıca kurul, restorasyon çalışmaları için merkezin kapatılmasını da kararlaştırdı.

WASHINGTON, 14 Ağustos (Xinhua) -- John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi Yönetim Kurulu, federal mahkemenin aksi yöndeki hükmüne rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının binaya yazılmasına karar verdi.

The New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, Trump'a yakın üyelerden oluşan yönetim kurulu, Trump'ın adını ana tabelanın altına yazdırma kararı aldı.

Haberde, yazının "Başkan Donald J. Trump Tarafından Restore Edilmiş ve Yenilenmiştir" şeklinde olacağı belirtildi.

CNN'in haberine göre ise yönetim kurulu, perşembe günü aldığı diğer bir kararla kurumun restorasyon çalışmaları için kapatılmasını kararlaştırdı.

Müzik, opera, tiyatro ve dans gibi sahne sanatlarında dünya standartlarında gösterilere ev sahipliği yapan merkez, ABD'nin ulusal kültür merkezi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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