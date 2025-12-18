Haberler

Washington'da yer alan gösteri merkezinin adı "Trump-Kennedy Center" olarak değiştiriliyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kennedy Center'ın adının 'Trump-Kennedy Center' olarak değiştirileceğini açıkladı. Bu karar, Kennedy Center Yönetim Kurulu tarafından alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıkladı.

Leavitt, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, isim değişikliği kararının Kennedy Center Yönetim Kurulu tarafından alındığını duyurdu.

Leavitt, paylaşımında, "Az önce, dünyanın dört bir yanından gelen başarılı kişilerden oluşan saygın Kennedy Center Yönetim Kurulu, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın geçen yıl gösteri merkezini kurtarmak için yaptığı inanılmaz çalışmalar nedeniyle, Kennedy Center'ın adını Trump-Kennedy Center olarak değiştirmek yönünde oybirliğiyle karar verdiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kennedy Center Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Roma Daravi, yazılı bir açıklamayla Leavitt'in ifadelerini doğruladı.

