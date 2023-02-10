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Kendisini depremzede gibi tanıtıp para toplayan dolandırıcı tutuklandı

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Kendisini depremzede gibi tanıtıp para toplayan dolandırıcı tutuklandı

ISPARTA'da kendisini depremzede olarak tanıtıp açığı banka hesabına para toplayan dolandırıcı Hüseyin Mert Sarıdaş tutuklandı.

ISPARTA'da kendisini depremzede olarak tanıtıp açığı banka hesabına para toplayan dolandırıcı Hüseyin Mert Sarıdaş tutuklandı.

Isparta'da, kendisini Hatay'dan gelen bir depremzede gibi tanıtıp insanları kandırarak açtığı banka hesaabına para yatırmalarını sağlayan Hüseyin Mert Sarıdaş, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve ifade işlemi tamamlanan Sarıdaş, sevk edildiği mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Mert Isparta Banka Güncel Haberler

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