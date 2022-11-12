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Bursa'da sır ölüm! Genç kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Nazlı Meral yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı.

Bursa'da Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokak'taki evine gitti. Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bursa'da sır ölüm! Genç kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE

Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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