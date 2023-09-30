57 yaşındaki bir kadınla birliktelik yaşayan 18 yaşındaki bir genç, lüks yaşam tarzını gözler önüne serdi. Özel şoförü olan, lüks mekanlarda yemek yiyen genç; dünyaca ünlü markalardan da alışveriş yapıyor.

Kendisi 18, sevgilisi 57 yaşında! Marifetmiş gibi lüks yaşantısını herkesle paylaşıyor

Yurt dışında yaşayan Feredico isimli 18 yaşındaki bir gencin, 57 yaşındaki sevgilisi ile yaşadığı lüks hayat sosyal medyada gündem oldu.

HER ADIMLARINI PAYLAŞTI

18 yaşındaki genç çektiği videolarda; lüks restoranlarda yemek yediği anları, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptığını, sevgilisiyle birlikte gezdiği yerleri paylaşıyor. Sevgilisinden aldığı pahalı hediyeleri de göstermeyi ihmal etmeyen genç, paylaşımlarıyla sosyal medyada da gündem oldu.