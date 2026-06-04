Ordu'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Ordu'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki S.Ç'nin telefonla aranarak kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs tarafından dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonrası olayın şüphelisinin T.A. (19) olduğu tespit edildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada, 9 altın bilezik, 1 çift küpe, 1 yüzük, 1 alyans, 1 kolye, 1 kolye ucu, tablet, suçta kullanılan telefon ile suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 150 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.A. tutuklandı.

Öte yandan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ekiplerce S.Ç.'ye teslim edildi.