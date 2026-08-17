Haberler

MİT Operasyonu: 3 Dolandırıcı Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimini vermek suretiyle müşteki/mağdurların adli sorunlarını (cinayet vakasını) çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın yakalanmaları amacıyla Ankara ile İstanbul'da 4 ayrı adreste operasyon icra edildiği belirtilmişti.

Operasyonlarda söz konusu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı

Kuryeler peş peşe geldi! 15 siparişin sırrı kapıda ortaya çıktı
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım! Hülya Avşar sürprizi

Beşiktaş'tan Vlahovic için videolu paylaşım! Arabayı süren isme dikkat
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Yolu kullanan araçlar mora boyandı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı