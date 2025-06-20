Kendi Mezarını Kazdırdıktan 1 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Bingöl'de Muzaffer Diken, ailesini ziyaret ederken kendi mezarını kazdırdıktan bir gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Diken'in mezarı gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi ve eşi için mezar kazdırdıktan 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Diken'in, ölümünden 1 gün önce çekilen ve kazdırdığı mezarı gösterdiği anların cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 18 Haziran'da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran'da kendisi için mezar kazdırdı. Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diken'in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

Muzaffer Diken'in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Diken'in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine 'rahmet' dilediği görülüyor. Ardından 'Bu kimin mezarı?' sorusuna 'Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin' diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde 'Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum" dediği görülüyor.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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