Doğum gününde kazara kendini vurduğu öne sürülen Mustafa öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 yaşındaki Mustafa Şaşak, doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı öne sürülen Mustafa Şaşak (17) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kışla Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından iddiaya göre arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Yine iddiaya göre bu sırada Şaşak'ın nöbet kulübesinde oynadığı silah ateş aldı Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şaşak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
