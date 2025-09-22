Haberler

Kenan Işık'ın Adı Üniversitede Yaşatılacak

Güncelleme:
Komada 10 yıl kaldıktan sonra hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık'ın adı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ndeki amfiye verildi. Açılış töreninde Işık'ın sanatına vurgu yapıldı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada kalan ve geçen yıl hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık'ın adı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ndeki amfiye verildi.

Yeşilyurt ilçesindeki üniversite yerleşkesinde bulunan fakültedeki "Kenan Işık Amfisi" düzenlenen törenle açıldı.

Amfinin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kenan Işık'ın önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Malatyalı sanatçının adının üniversitelerinde yaşatılacağını belirtti.

Oyuncu Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık ise üniversite yönetimine teşekkür ederek, ağabeyinin adının üniversitede yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından amfinin açılışı için kurdele kesildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
