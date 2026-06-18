Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 8 kişinin testi pozitif çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan ve Ozan Doğulu'nun da bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

-Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Haziran'da yapılan operasyonlarda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

İBB davasında çok sayıda isim için tahliye kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

TBMM'ye gönderildi! 12 isim arasında Özgür Özel de var
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi

Motorun kaputundan resmen servet çıktı
Attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, hastaneye sevk edildi! İşte son durumu

Başkentte korku dolu anlar! Usta jokey attan düştü, işte son durumu
Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu

Türkiye onu ağlarken tanıdı, minik taraftarımızdan mesaj var
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada

1 ay sonra düğünü vardı! Esra'nın kahreden sonu kamerada
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle