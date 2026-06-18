Uyuşturucu operasyonunda 8 kişinin testi pozitif çıktı

-Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Haziran'da yapılan operasyonlarda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi.

8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı